Gualdo Tadino, nuovo pulmino agli Amici del Germoglio per favorire l’inclusione

Un pomeriggio di festa quella di sabato 18 aprile in piazza Martiri della Libertà per l’associazione Amici del Germoglio di Gualdo Tadino, che ha ricevuto ufficialmente un nuovo pulmino attrezzato da nove posti, destinato al trasporto di persone con disabilità, salutato dai tamburini dell’Ente Giochi de le Porte.

Il mezzo, un Ford Transit, è uno strumento fondamentale per sostenere e ampliare le attività del Laboratorio “Il Narciso” e del Centro Socio Riabilitativo “Il Germoglio”, servizio della USL Umbria 1 gestito dalla cooperativa sociale Asad.

Un supporto concreto che permetterà a ragazzi e ragazze di partecipare con maggiore continuità alla vita sociale del territorio, migliorandone l’ autonomia e la qualità della vita.

Il progetto nasce da un percorso avviato alcuni anni fa dall’associazione, che ha poi partecipato a un bando della Fondazione Perugia, riuscendo anche a coinvolgere un’ampia rete di realtà locali.

Il costo complessivo del veicolo è stato di 74mila euro, di cui 24mila finanziati dalla Fondazione, 10mila dal Comune di Gualdo Tadino e circa 30mila raccolti grazie al contributo di aziende, associazioni e cittadini.

Tra questi, l’Ente Giochi de le Porte, le quattro Porte, le Pro loco di Pieve di Compresseto e Cerqueto, il Moto Club Motodolmen di Casacastalda e numerosi privati che, anche in occasione di cerimonie, hanno scelto di sostenere l’iniziativa.

“È il raggiungimento di un obiettivo ma non è l’obiettivo massimo, è una tappa intermedia che noi come associazione ci poniamo per sostenere i ragazzi”, ha sottolineato il presidente degli Amici del Germoglio, Marcello Guidubaldi. Un risultato che si inserisce in una visione orientata all’inclusione e alla qualità della vita: “Noi ci occupiamo di sostenere la socialità di queste persone.”

Guardando al futuro, Guidubaldi ha indicato i prossimi traguardi dell’associazione, tra cui il progetto “Dopo di noi”, iniziative di sollievo per le famiglie e il trasferimento in nuovi spazi più adeguati, individuati nei locali dell’ex Verde Soggiorno.

Alla cerimonia erano presenti, oltre al presidente e all’economa Valentina Pallucca, anche il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, il direttore di Fondazione Perugia Fabrizio Stazi, la presidente della cooperativa Asad Liliana Cicchi, il presidente dell’Ente Giochi, Christian Severini, insieme ai Priori delle Porte, rappresentanti delle aziende, delle pro loco e delle associazioni sostenitrici.

“È una tappa di un cammino che è iniziato qualche anno fa, oggi è un primo risultato concreto”, ha evidenziato il sindaco Presciutti, ricordando come l’iniziativa sia frutto di una programmazione avviata nel tempo. Il primo cittadino ha inoltre confermato che sono già stati assegnati i lavori per l’adeguamento dei nuovi spazi presso l’ex Verde Soggiorno.









.

“Questo è un altro esempio di come la comunità quando si unisce riesce a fare grandi cose”, ha aggiunto Presciutti evidenziando l’importanza del gioco di squadra e ringraziando in particolare la Fondazione Perugia per il sostegno determinante.

Ripercorrendo la nascita del progetto, Valentina Pallucca ha ricordato le difficoltà iniziali legate ai costi: “L’acquisto del pulmino è un progetto che è iniziato circa quattro anni fa e le somme necessarie non erano di poco conto; all’inizio non ci credevamo forse nemmeno noi”. Un impegno che, grazie alla partecipazione del territorio, ha portato al risultato: “Oggi siamo qui, oltre ogni più rosea aspettativa, e festeggiamo la consegna.”