Perugia-Ancona, chiuse le gallerie di Casacastalda nella notte tra il 21 e il 22 aprile: traffico deviato

Disagi in arrivo sulla direttrice Perugia-Ancona. L’Anas ha disposto una serie di limitazioni al traffico lungo la SS 318 di Valfabbrica, con il provvedimento più impattante rappresentato dalla chiusura totale delle gallerie di Casacastalda, prevista nella notte tra il 21 e il 22 aprile.

Il provvedimento rientra nell’ambito di un’ordinanza per consentire interventi di manutenzione degli impianti tecnologici all’interno delle gallerie, ritenuto necessario per garantire la sicurezza della circolazione e degli operatori impegnati nei lavori.

In particolare la chiusura riguarderà il tratto della SS 318 Var dal chilometro 6+000 al chilometro 15+250, con il blocco completo della circolazione in entrambe le direzioni nelle gallerie Picchiarella e Casacastalda.

Lo stop al traffico scatterà alle ore 22 di lunedì 21 aprile e resterà in vigore fino alle 6 del mattino successivo .

Durante la chiusura il traffico sarà deviato sul vecchio tracciato, con uscita obbligatoria agli svincoli di Valfabbrica e Casacastalda a seconda della direzione di marcia.

Per chi viaggia verso Perugia il percorso alternativo prevede l’uscita a Casacastalda e il rientro a Valfabbrica, mentre in direzione Ancona è prevista l’uscita a Valfabbrica con rientro a Casacastalda. L’allungamento dei tempi di percorrenza è stimato in circa 20 minuti .

L’ordinanza prevede inoltre ulteriori limitazioni nei giorni successivi. Il 23 e 24 aprile, nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 18, saranno attivati restringimenti di carreggiata e chiusure parziali in prossimità di altre gallerie, quali San Gregorio, Colle Maggio e S. Egidio, con deviazione del traffico sulla corsia di sorpasso e limite di velocità ridotto a 40 chilometri orari.