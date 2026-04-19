Porta San Donato, Riccardo Bianconi e Flavia Valentini guideranno i giallobianchi per il Palio di Primavera

Saranno Riccardo Bianconi e Flavia Valentini i priori chiamati a guidare i Porta San Donato in occasione del Palio di Primavera 2026, in programma il 5 e 6 giugno prossimi a Gualdo Tadino.

Riccardo, 17 anni e volto già noto tra i ragazzi del gruppo giocolieri, e Flavia sono stati eletti nella taverna di via Guerrieri al termine di una tornata elettorale che ha coinvolto i giovani portaioli tra i 14 e i 21 anni.

Un momento di partecipazione, iniziato lo scorso anno, fortemente sostenuto dai priori Alessandro Cesaretti e Elisa Lucarelli, che intendono dare ai giovani la possibilità di incidere in modo attivo nella vita della Porta.

I due giovani priori sono accompagnati nel percorso che guarda all’obiettivo del Palio da un gruppo di coetanei che è già al lavoro su più fronti. In questi giorni l’attività si divide tra la sede, dove si prepara il corteo storico, e la stalla, cuore dell’allenamento per le prove di corsa e le sfide di arco e fionda.

Per il corteo è stato scelto il tema “La partita di scacchi”, mentre sul piano competitivo proseguono le sessioni settimanali, con gli allenamenti fissati ogni sabato pomeriggio alle 15.

A Riccardo e Flavia è arrivato il sostegno di tutta Porta San Donato e dei priori Alessandro Cesaretti ed Elisa Lucarelli, con la fiducia “che la sera del 6 giugno la festa promessa potrà diventare realtà“.