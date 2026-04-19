Nocera Umbra, anziano esce per cercare asparagi e scompare. Muore dopo il ritrovamento

È stato ritrovato nella tarda serata di sabato 18 aprile, ma purtroppo non ce l’ha fatta l’uomo di 86 anni scomparso a Nocera Umbra dopo essersi allontanato dalla zona sottostante il Campanaccio per cercare asparagi. L’anziano, affetto da diabete e da altre patologie, non aveva fatto ritorno a casa facendo scattare le indagini.

L’allarme è stato lanciato intorno alle ore 20 e ha dato il via a un’imponente operazione di soccorso nel territorio comunale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gaifana, affiancati da squadre specializzate nella ricerca di persone disperse, tra cui il personale TAS per la topografia applicata al soccorso e l’unità SAPR con droni dotati di termocamera provenienti dal Comando di Perugia.

Presenti anche unità cinofile dei Vigili del Fuoco arrivate da Macerata, personale del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria, oltre ai Carabinieri e agli operatori del 118.

Dopo alcune ore di ricerche, decisive sono risultate le unità cinofile che hanno consentito di localizzare l’anziano intorno alle 23.30, all’interno di un’area boschiva. I soccorritori hanno quindi raggiunto l’uomo, avviando le operazioni di recupero da una scarpata.

Una volta riportato in una zona accessibile, l’86enne è stato affidato ai sanitari del 118 che hanno immediatamente iniziato le manovre di soccorso. Nonostante i tentativi di rianimazione, però, l’uomo è stato colto da arresto cardiaco e non è stato possibile salvargli la vita.