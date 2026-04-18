Motori e adrenalina, a Gualdo Tadino domenica 19 aprile arriva il Campionato Enduro Umbria-Marche

Sarà una domenica all’insegna dei motori e dell’adrenalina quella del 19 aprile a Gualdo Tadino, dove farà tappa lo Stage #3 del Campionato Enduro Regionale Umbria-Marche, appuntamento inserito nel calendario ufficiale della Federazione Motociclistica Italiana.

Un evento, organizzato dal Moto Club Gualdo Tadino con il patrocinio del Comune, che porterà sul territorio diversi piloti provenienti dalle due regioni, pronti a sfidarsi sul tracciato preparato in via Caldara, nei pressi di Categge, e che si preannuncia di grande richiamo per gli appassionati di motori e sport all’aria aperta.

La giornata sarà interamente dedicata al mondo dell’enduro e vedrà in gara tre diverse categorie che promettono spettacolo: minienduro, enduro sprint e quad sprint.

Per informazioni sulla manifestazione: Gabriele (338 7368178) | Walter (379 2461031)