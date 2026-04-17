Palio di Primavera, sono Giacomo Germani e Matilde Minelli i priori di Porta San Benedetto

Con l’avvicinarsi del Palio di Primavera, Porta San Benedetto ha comunicato i nomi dei priori chiamati a guidare i colori gialloblù: Giacomo Germani e Matilde Minelli.

Giacomo, giovane giocoliere, rappresenta una figura profondamente legata alla vita della Porta. L’entusiasmo emerge con forza quando si parla del ruolo che lo attende, soprattutto nel sostenere e incitare i suoi giocolieri.

Accanto a lui Matilde, che ha accolto l’incarico con emozione e tenacia. “È stato inaspettato – racconta – Essere scelta tra tante mi rende felice e orgogliosa, è una bellissima sensazione”.

La riposta dei due giovani priori rappresenta ancora una volta la capacità della festa di trasmettere emozioni e coinvolgere ragazzi e ragazze, testimoniando come il mondo dei Giochi non è solo tradizione, ma anche crescita e voglia di stare insieme.

A supporto del loro cammino ci saranno i priori Marco Pannacci e Stefania Comodi, punti di riferimento della Porta gialloblù, pronti a offrire sostegno ed esperienza senza però sovrapporsi.

Dai priori e da tutta Porta San Benedetto è arrivato “un grande in bocca al lupo” a Giacomo e Matilde, chiamati a guidare con entusiasmo e responsabilità i giovani gialloblù verso uno degli appuntamenti più sentiti dell’anno.