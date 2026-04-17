25 aprile a Gualdo Tadino: cortei, mostra e intitolazione del parco a Cerqueto a Maria Spigarelli

Partirà da piazza Martiri della Libertà di Gualdo Tadino alle ore 10 il corteo commemorativo che celebrerà il 25 aprile, 81esimo anniversario della Liberazione, guidato dal sindaco e presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti.

Con la collaborazione tra il Comune di Gualdo Tadino, ANMIG Gualdo Tadino e Unigualdo, si terrà al termine, presso la Mediateca del Museo dell’Emigrazione, l’inaugurazione della mostra “Echi di pietra, memoria di guerra” un dialogo tra pittura, ceramica e fotografia che vede la presenza di manufatti realizzati da alcuni artisti gualdesi.

Nel pomeriggio a Cerqueto, dopo il corteo che si svolgerà a partire dalle 15.30, avrà luogo in via Lussemburgo alle ore 17 l’intitolazione del parco alla gualdese e partigiana Maria Spigarelli.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto dell’amministrazione comunale, già avviato, di intitolazione di alcune aree verdi cittadine a figure femminili di grande rilievo storico nazionale e locale.

Nel giugno dello scorso anno i Giardini della Rocca Flea sono stati intitolati ad Anna Kuliscioff, medico, rivoluzionaria e figura centrale del movimento femminista italiano, mentre a novembre il Parco Campetti San Rocco è stato intitolato a Tina Anselmi, sindacalista e politica impegnata nella tutela dei diritti delle donne e dei lavoratori.

Il Comune di Gualdo Tadino invita le associazioni con le loro bandiere e i cittadini a partecipare alla ricorrenza.

Programma della giornata:

Dalle ore 10.00: partenza del corteo dal Municipio in Piazza Martiri, accompagnato dalla Banda Musicale di Gualdo Tadino e alla presenza del sindaco e dell’amministrazione comunale, con deposizione di corone e mazzi floreali in onore dei caduti.

Il percorso toccherà i Giardini Pubblici, via Otello Sordi, il Liceo in viale Don Bosco e la Scuola Tittarelli, per poi fare ritorno in Piazza Martiri, dove sarà deposta una corona d’alloro presso il monumento ai caduti.

A seguire, presso la Mediateca del Museo dell’Emigrazione, inaugurazione della mostra “Echi di pietra, memoria di guerra”.

Successivamente, il sindaco e la giunta comunale proseguiranno con la deposizione di fiori presso: Convento dei Frati Cappuccini, Cimitero Civico, Palazzo Mancinelli, Vaccara, Torre dei Belli, San Pellegrino, Caprara, Pieve di Compresseto, Grello, Rigali e Boschetto.

Nel pomeriggio, alle ore 15.30, corteo a Cerqueto. Alle ore 17, sempre nella stessa frazione, in via Lussemburgo, avverrà infine l’intitolazione del parco dedicato a Maria Spigarelli.