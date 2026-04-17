“Projekt Ü”, 24 ore di softair sulla montagna di Gualdo Tadino

Sarà la montagna di Gualdo Tadino a ospitare nel fine settimana del 18 e 19 aprile la quarta tappa del campionato interregionale di softair, manifestazione che vedrà la partecipazione di squadre provenienti da Abruzzo, Molise, Marche e Lazio, sotto l’egida della Federazione Italiana Giochi Tattici e con l’organizzazione del Coordinamento Regionale Umbria.

L’evento, denominato “Projekt Ü”, si svolgerà in diversi scenari naturali del territorio, tra la pineta dell’Impero, Valsorda, Capodacqua e il Castagneto, coprendo un’ampia area della montagna gualdese.

Il raduno è previsto per sabato 18 aprile alle ore 8 presso l’ex Cucco’s Pub, con partenza delle squadre alle 9. Da quel momento prenderà il via una competizione continuativa di 24 ore, che si concluderà alle 9 di domenica 19 aprile. Le premiazioni sono in programma alle ore 10.

La gara prevede diverse tipologie di prove, tra cui simulazioni “combat”, enigmi e attività di orientamento e cartografia, in un contesto che richiede capacità strategiche, resistenza fisica e lavoro di squadra.

Il softair è una disciplina ludico-sportiva basata sulla simulazione di azioni tattiche in ambienti naturali, praticata con repliche di armi da fuoco, le cosiddette ASG, che utilizzano pallini biodegradabili. Nato in Giappone negli anni Ottanta, questo sport si caratterizza per il realismo delle dinamiche di gioco, ma anche per un forte codice etico: i giocatori eliminati si auto-dichiarano, elemento che rende fondamentale la correttezza dei partecipanti.

Gli organizzatori sottolineano come l’attività sia “assolutamente innocua e non violenta”, con il divieto di qualsiasi contatto fisico tra i giocatori, e ribadiscono la distanza da “ogni forma di fanatismo militare o paramilitare”, evidenziando la natura esclusivamente ludica della disciplina.

La montagna gualdese, con la sua varietà di ambienti che spaziano da boschi e prati fino a vallate e aree rocciose, rappresenta un contesto particolarmente adatto per questo tipo di attività, grazie anche alla presenza di una fitta rete di sentieri e alla facilità di accesso.