“Francesco, creatura fra le creature”, questa sera al Teatro Talia lo spettacolo sul Cantico

Un viaggio alle origini del Cantico delle Creature con lo spettacolo “Francesco, creatura fra le creature”, in scena questa sera, venerdì 17 aprile alle ore 21, al Teatro Talia di Gualdo Tadino.

L’iniziativa si inserisce nel calendario delle celebrazioni per l’Ottocentenario della morte di San Francesco d’Assisi e invita il pubblico a riscoprire uno dei testi più alti della spiritualità italiana attraverso un linguaggio artistico contemporaneo.

Lo spettacolo, presentato in prima nazionale all’Abbazia di Santa Maria di Sitria di Scheggia e Pascelupo, è proposto dall’Istituto Bambin Gesù di Gualdo Tadino, è curato da Accademia Medioevo in collaborazione con il Collettivo Cantikos, ed è patrocinato dal Comune di Gualdo Tadino.

Lo spettacolo, che in questo momento è in tour nazionale, è stato presentato in prima nazionale all’Abbazia di Santa Maria di Sitria di Scheggia e Pascelupo e successivamente al Monastero di Fonte Avellana.

Al centro della rappresentazione vi è la nascita del “Cantico delle Creature”, considerato uno dei primi testi poetici della letteratura italiana, restituito attraverso un intreccio di racconto e sonorità che coinvolge lo spettatore in un percorso immersivo.

In scena dieci protagonisti tra attori, narratori, musicisti e cantanti in una performance di teatro, musica dal vivo e narrazione. L’opera propone testi e musiche originali e intende coinvolgere direttamente il pubblico, riducendo la distanza tra spettatore e scena.

L’essenzialità dell’allestimento e la forza evocativa della narrazione accompagnano lo spettatore in un percorso che esplora la figura di San Francesco nella sua dimensione spirituale ma con una riflessione contemporanea, mettendo al centro il rapporto armonico tra uomo e natura e i valori della semplicità e della pace.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 392 4442580, 347 1364049 (WhatsApp), [email protected]