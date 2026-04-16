“L’Umbria in tavola”, al Birrificio Flea un evento sulle eccellenze del territorio per la Giornata del Made in Italy

In occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, il Birrificio Flea di Gualdo Tadino ospita sabato 18 aprile, a partire dalle ore 18, l’iniziativa “L’Umbria in tavola”, un evento dedicato alla valorizzazione delle produzioni enogastronomiche del territorio.

L’appuntamento sarà un percorso che unisce sapori e identità locali, con una selezione di prodotti tipici umbri affiancati alle birre artigianali Flea. Un’occasione che metterà in dialogo materie prime, tradizione e cultura gastronomica, offrendo ai partecipanti un’esperienza legata alle eccellenze regionali.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività promosse a livello nazionale per la Giornata del Made in Italy, con l’obiettivo di sottolineare il valore delle filiere produttive locali e del saper fare italiano.

Birra Flea, realtà imprenditoriale con sede a Gualdo Tadino, rappresenta oggi una presenza consolidata nel panorama brassicolo nazionale. L’azienda, associata al Comitato Leonardo, è impegnata nella promozione del Made in Italy attraverso un modello che coniuga produzione artigianale, innovazione e attenzione alla qualità delle materie prime.

A sottolineare il valore di questo percorso è Matteo Minelli, Ceo e fondatore di Birra Flea.

“Siamo particolarmente orgogliosi di essere parte del Comitato Leonardo, punto di riferimento per la valorizzazione dell’eccellenza italiana nel mondo – ha dichiarato – Il percorso intrapreso in questi anni nasce da una visione chiara e da un forte legame con il territorio. Guardiamo al futuro con entusiasmo, consapevoli delle opportunità ancora da cogliere”.

‘L’Umbria in tavola’ nasce con l’obiettivo di offrire un’esperienza autentica, in cui ogni abbinamento racconta una storia fatta di territorio, tradizioni e cultura, contribuendo a rafforzare il valore delle produzioni locali e della qualità italiana.

L’evento è aperto al pubblico; si consiglia la prenotazione per garantire la migliore organizzazione e partecipazione. Per informazioni e prenotazioni: 334 8934258.