Gualdo Tadino, potenziamento della videosorveglianza. La maggioranza: “Rispondiamo coi fatti”

Dopo la comunicazione ufficiale dell’ottenimento del finanziamento ministeriale per il potenziamento della videosorveglianza, i gruppi consiliari di maggioranza Partito Democratico, Gualdo Futura e Forza Gualdo intervengono per commentare il risultato ottenuto, il quale sarà a servizio del Comando Territoriale Associato di Polizia Locale Alto Chiascio.

Il progetto presentato, sul quale ha avuto un importante ruolo anche la struttura comunale per la transizione digitale, ha ottenuto 173 mila euro di finanziamento diretto dal Ministero dell’Interno, ai quali si aggiungono circa 74 mila euro di cofinanziamento da parte dei Comuni, per un investimento complessivo superiore ai 247 mila euro.

“Risorse importanti che saranno destinate al miglioramento delle attività di controllo del territorio e delle attività di vigilanza, mediante l’ampliamento e l’aggiornamento della rete di videosorveglianza – evidenziano i gruppi – Si tratta di un risultato molto importante, che vede per entità economica il nostro progetto piazzarsi al 13esimo posto su scala nazionale su più di 1.600 richieste presentate.”

Il finanziamento consentirà l’installazione di nuove telecamere ad alta definizione, l’integrazione delle tecnologie esistenti e il potenziamento del centro di controllo, rafforzando le attività di vigilanza e prevenzione.

La maggioranza evidenzia come questo traguardo rappresenti “un’ulteriore conferma dell’impegno concreto dell’Amministrazione comunale nel campo della sicurezza urbana“, e come la collaborazione tra i Comuni costituisca ormai un modello di gestione condivisa.

Non manca una puntualizzazione nei confronti delle minoranze: “Alle continue polemiche e critiche pretestuose sollevate dalle minoranze consiliari, rispondiamo con i fatti e con il nostro impegno quotidiano nel dare attuazione al programma elettorale votato dai cittadini gualdesi nel 2024.”

Pd, Gualdo Futura e Forza Gualdo concludono: “Continueremo a prediligere i fatti e i risultati concreti, mettendo sempre al centro servizi efficaci e risposte reali ai bisogni della cittadinanza“.