Gualdo Tadino, grande partecipazione agli eventi per la Giornata contro la violenza sulle donne

Gualdo Tadino ha risposto con grande sensibilità e partecipazione alle iniziative organizzate dal Comune e dalla Commissione Pari Opportunità in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne di martedì 25 novembre.

L’ingresso gratuito ai musei della Rocca Flea, di Casa Cajani e Opificio Rubboli ha favorito la visita di molte donne, insieme alle loro famiglie, a questi importanti contenitori culturali, inseriti nel programma nazionale dell’Associazione Italiana Città della Ceramica in occasione della ricorrenza di Santa Caterina d’Alessandria, patrona dei ceramisti.

Nel pomeriggio è stata celebrata una messa nella Basilica Concattedrale di San Benedetto, con la giornata che si è conclusa con un partecipato spettacolo di arte varia al Teatro Talia durante il quale artisti, professionisti e realtà associative del territorio hanno offerto gratuitamente la loro performance e il loro contributo di riflessione sul tema della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere.

“La grande partecipazione registrata in tutte le iniziative, dalla messa alla serata al Teatro Talia, passando per la visita gratuita ai musei, è un segnale importante della sensibilità e dell’attenzione che la comunità gualdese dimostra verso un tema che ci riguarda tutti – hanno affermato a margine dell’iniziativa l’assessore al Welfare Gabriele Bazzucchi e la presidente della Commissione Pari Opportunità, Alessia Raponi – Questa giornata è stata un momento di riflessione, ma anche un’occasione per rinnovare insieme l’impegno a costruire una società più consapevole e rispettosa.”

E’ arrivato dai promotori anche un sentito ringraziamento a tutte le realtà che “hanno collaborato con generosità e competenza alla riuscita dell’intera giornata“: la Parrocchia di San Benedetto con i sacerdoti don Michele Zullato, don Franco Berrettini e don Gianni Brunetti, la direttrice Catia Monacelli e lo staff del Polo Museale Città di Gualdo Tadino per l’apertura straordinaria dei musei, i musicisti Giampaolo Cavalieri, Francesco Anderlini, Mirco Capecci, Lisa Chiavini, l’associazione Arte e Dintorni con la presidente Oriana Scapeccia e gli attori Marco Panfili e Priscilla Benedetti e, per il loro contributo professionale, Ester Pascolini, Elisabetta Scassellati e Milena Giomboni.

Un ringraziamento è andato anche ai dirigenti scolastici dei due istituti gualdesi, Angela Codignoni e Renzo Menichetti per il sostegno, alle associazioni Libera…mente Donna e UniGualdo per il patrocinio, ai tecnici, ai fonici e ai volontari che hanno seguito gli aspetti organizzativi, e alla Protezione Civile e alla Confraternita di Misericordia per il servizio sanitario e antincendio.