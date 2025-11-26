Foligno, al “Frezzi–Beata Angela” anteprima della Notte Nazionale con una Open Night per studenti e famiglie

Entrato a far parte della Rete Nazionale dei Licei Classici, il liceo folignate “Federico Frezzi – Beata Angela” si presenta con il primo grande appuntamento culturale dell’anno, ovvero l’evento di promozione “Ricordando la … XI edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico”, anteprima della 12esima edizione.

Quest’anno, oltre al consueto appuntamento primaverile che si terrà il 27 marzo 2026 in cui i licei classici si impegnano a presentare le performance dei propri studenti, venerdì 28 novembre dalle 16 alle 18, in formato ridotto, ma non per questo meno sentito e partecipato, si apriranno le porte della sede “Beata Angela” per consentire agli studenti di essere protagonisti della loro “Open Night, anteprima della Notte Nazionale”.

Sarà un pomeriggio dedicato alla civiltà classica, ma anche una occasione di incontro per le famiglie con l’open day, e con la presentazione dei cinque indirizzi della scuola: Classico, Linguistico, Scienze umane, Economico Sociale e Made in Italy.

L’Open Night, evento sostenuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dall’Associazione Italiana di Cultura Classica, si caratterizzerà per le performances di danza, teatro, poesia, musica, spettacolo che vedrà impegnati gli studenti di tutti gli indirizzi, con scelte caratterizzanti e specifiche del percorso di studio.

“L’internazionalizzazione della scuola è forte e decisa, anche perché la Notte Nazionale del Liceo ha visto, lo scorso anno per la prima volta, la partecipazione di licei stranieri che, come il ‘Frezzi – Beata Angela‘, partecipano ad esperienze di gemellaggio, scambi culturali ed Erasmus”, evidenziano dall’istituto.

“Non mi stancherò mai di ripetere che la Notte Nazionale del Liceo è più che una presentazione della civiltà classica – ha dichiarato soddisfatta la dirigente Maria Marinangeli – “È un modo alternativo e innovativo di fare scuola, è una modalità fresca e giovane di approcciare contenuti forti, importanti e faticosi, ma allo stesso tempo leggeri e di grande sentimento.”

“Possiamo veicolare diversamente tutti i i contenuti, puntare su una formazione di natura diversa che si affianca in maniera produttiva e proficua a quella tradizionale – ha concluso – Il bello della Notte Nazionale, e questo evento di anteprima ne è la plastica rappresentazione, non è solo nella Notte stessa, ma nei lunghi e laboriosi preparativi che la anticipano.”