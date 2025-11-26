Assemblea delle Province, Presciutti interviene sulla manovra 2025-26: “Servono certezze”

Nella prima giornata della 38′ Assemblea Nazionale delle Province italiane, in corso a Lecce al Teatro Apollo, il presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti, è intervenuto al panel “La manovra economica 2026-28 nel nuovo scenario europeo”, parlando nel suo intervento delle esigenze concrete delle Province.

In apertura Presciutti ha richiamato con forza la necessità di garantire stabilità e strumenti adeguati agli enti locali: “Occorrono misure strutturali certe e durature nel tempo“, ha affermato.

Le Province sono enti importanti e dinamici, che sanno spendere presto e bene le risorse a loro disposizione, ma dobbiamo essere messi nelle condizioni di programmare almeno su un arco triennale – ha proseguito – Peccato che nella legge di bilancio le Province siano letteralmente sparite: eppure strade, scuole, programmazione territoriale e molto altro sono responsabilità che affrontiamo ogni giorno”.

Presciutti ha inoltre evidenziato che il rilancio delle Province è una priorità strategica per assicurare servizi efficienti e qualità della vita ai cittadini, facendo seguito a quanto detto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella cerimonia di apertura. Il Capo dello Stato aveva ricordato il ruolo essenziale delle Province nel sistema delle autonomie e la necessità di non relegarle a un “eterno limbo”, definendolepietre angolari” della Repubblica.

