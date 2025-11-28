Presciutti: “Servono infrastrutture senza se e senza ma. Basta campagna elettorale permanente”

È stato l’intervento conclusivo del presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti, a fissare un punto politico netto al convegno ANCE Perugia nel corso del quale è stato presentato il Report 2025 sull’andamento dell’economia regionale e in particolare del settore delle costruzioni.

Presciutti ha invocato un esercizio di coraggio da parte della politica per “uscire dall’impostazione di una campagna elettorale permanente che non serve a nessuno”, ha detto rivolgendosi alla platea di imprenditori, amministratori e professionisti riuniti giovedì pomeriggio.

“Le infrastrutture servono senza se e senza ma: sono storicamente un fattore di competitività per le imprese e per l’economia. Sono necessarie perché diventano volano di attrattività”, ha aggiunto.

Presciutti ha poi richiamato l’urgenza di una visione post-PNRR: “Dobbiamo parlare di come rendere strutturali certe misure, per evitare non solo la stagnazione, ma una vera e propria recessione”.

Tra le priorità indicate vi è lo stop alle gare al massimo ribasso, “che rischiano di compromettere qualità e sicurezza”, l’avvio di un confronto vero sui fondi di coesione “da indirizzare dove realmente servono” e puntare a implementare la formazione: “Nel settore c’è un grande bisogno di professionalità, sia manuali che intellettive”.

Infine un accenno alla ricostruzione, rispetto alla quale ha evidenziato come l’Umbria abbia dimostrato di essere un modello.

“Io sono pronto ad assumermi con coraggio le mie responsabilità”, ha concluso.

L’intervento di Presciutti è arrivato al termine del convegno di ANCE Perugia, in occasione della sua assemblea annuale, dal titolo “Guardiamo al futuro: la consapevolezza – Oltre il PNRR: criticità, sfide e opportunità”.

“Dal report di quest’anno – ha sottolineato il presidente Giacomo Calzoni – emerge un’Umbria dall’equilibrio instabile, esposta a rischi sempre più evidenti. Allo stesso tempo appare chiaro il contributo fondamentale che ha fornito e può continuare a fornire l’industria delle costruzioni. Quel che serve è l’individuazione di una strategia condivisa, che metta al centro una forte collaborazione tra pubblico e privato, mettendo maggiormente a sistema le politiche attuali.”

“Da parte di ANCE vi è la più ampia disponibilità a svolgere un ruolo di interlocutore tecnico e operativo, mettendo a disposizione dati, analisi e strumenti di monitoraggio per trovare insieme le soluzioni più rispondenti a garantire sviluppo economico e un maggiore benessere ai cittadini della nostra regione”, ha concluso Calzoni

Da qui la proposta alle istituzioni e al sistema umbro di un percorso di confronto e collaborazione per arrivare alla redazione di un Piano fondato sull’interazione tra il quadro delle risorse disponibili, anche in vista della prossima conclusione dei cantieri del PNRR, e precise priorità per il territorio.