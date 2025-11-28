Nuovo ciclo di lezioni dell’Unitre Parco del Monte Cucco interamente dedicato a “Il Mito”

Nuova iniziativa dell’Unitre Parco del Monte Cucco in programma sabato 29 novembre alle 17 a Costacciaro.

Questo appuntamento punta ad esplorare il tema del Mito, analizzando le sue connessioni con la letteratura, la filosofia e la scienza.

Il Mito, infatti, è stato fin dall’antichità un racconto, sacro o tradizionale, utilizzato dalle civiltà per spiegare l’origine del mondo, dei fenomeni naturali, delle istituzioni sociali e, più in generale, della condizione umana. Le narrazioni incentrate su dei, eroi o figure soprannaturali non solo hanno trasmesso conoscenze e valori, ma hanno anche contribuito a dare un senso e un ordine alla realtà percepita.

Il ciclo di lezioni prenderà il via con “Il Mito, il racconto dell’Umanità: Uomini e Dei”. L’incontro si terrà presso la Sala San Marco di Costacciaro e sarà curato da Sandro Giacchetti, che guiderà i partecipanti in un percorso di riscoperta delle radici narrative e concettuali che hanno strutturato la nostra civiltà.

Per l’Anno Accademico 2025/26 l’Unitre Parco del Monte Cucco rinnova così il suo impegno nella promozione della conoscenza e della divulgazione culturale.

Ai corsi già consolidati “I Protagonisti dell’Arte” e “Sulle Tracce della Storia”, si aggiungeranno ora “Il Mito” e un ciclo di interessanti visite didattiche.