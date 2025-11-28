Sigillo, la grande boxe al Palazzetto con il debutto tra i pro dello scheggino Nourdinne Amanaa

Domenica 30 novembre alle 18 il palazzetto comunale dello sport di Sigillo ospiterà una serata dedicata al pugilato con incontri dilettantistici tra atleti provenienti da Umbria, Marche e Toscana, culminando con l’attesissimo debutto professionistico di Nourdinne Amanaa, giovane talento del pugilato umbro, precisamente di Scheggia e Pascelupo che affronterà il serbo Dimitrije Djordjevic.

La manifestazione, organizzata dalla Perugia Fight Boxing School in collaborazione con la Fabriano Boxe, rappresenta un appuntamento di grande rilievo per il pugilato regionale e interregionale e regala al territorio un momento di sport e valorizzazione dei giovani atleti che ogni giorno lavorano con dedizione nelle palestre del centro Italia.

A chiudere la manifestazione sarà proprio il match di esordio tra i professionisti di Amanaa, atleta da tempo riconosciuto come esempio positivo per le nuove generazioni grazie alla sua disciplina, ai suoi sacrifici e al continuo impegno nel promuovere valori di correttezza e legalità. Il 23enne peso welter è stato campione nazionale dilettanti nel 2023.

Ospiti della serata saranno Gianfranco Rosi, campione mondiale nelle categorie WBC (1987-1988) e IBF (1989-1994), e Roberto Cammarelle, medaglia d’oro ai Giochi di Pechino del 2008 e campione del mondo dilettanti nel 2007.

Il Comune di Sigillo ha accolto con entusiasmo la proposta di ospitare l’evento.

“Siamo onorati di mettere a disposizione il nostro Palazzetto per una serata sportiva di questo livello – ha detto il sindaco Giampiero Fugnanesi – La presenza di atleti provenienti da tre regioni e il debutto di un giovane campione come Amanaa rappresentano un’occasione importante per tutta la comunità. Lo sport è un veicolo straordinario di crescita e siamo felici che Sigillo possa esserne protagonista.”

A portare il saluto dell’amministrazione anche il consigliere comunale Alessandro Anemone, che sottolinea il valore dell’iniziativa per i più giovani: “Accogliere un atleta come Nourdinne è motivo di grande orgoglio. La sua storia dimostra che impegno e passione possono davvero aprire strade importanti. Siamo certi che la serata sarà un momento di festa per gli appassionati e un incoraggiamento per tanti ragazzi che stanno costruendo il proprio percorso sportivo.”

Sulla stessa linea l’assessora alla Cultura e alle Politiche Giovanili Nadia Tittarelli, che evidenzia il significato sociale e culturale della serata: “Eventi come questo non sono soltanto appuntamenti sportivi, ma vere occasioni educative. La presenza di giovani atleti e di un esempio come Nourdinne permette di trasmettere ai ragazzi valori fondamentali come impegno, rispetto e determinazione. Siamo felici che Sigillo possa offrire un palcoscenico a storie così positive e ispiranti.“