Natale a Gualdo Tadino: luminarie, mostre e musica per l’apertura ufficiale del 30 novembre

Domenica 30 novembre prenderà ufficialmente il via la programmazione degli eventi natalizi a Gualdo Tadino, con una giornata ricca di appuntamenti per tutte le generazioni.

A partire dalle 15 sarà possibile ammirare l‘unicità della Natività di Fieno, realizzata dall’artista Julia Artico, presso la chiesa monumentale di San Francesco. Un’opera che fonde delicatezza, spiritualità e creatività, diventando la rappresentazione ideale per l’avvio delle festività nel segno dei valori di San Francesco d’Assisi.

Dalle 15:30 alle 17:30 le voci dei bambini del Coro Sarabanda dell’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino- Casacastalda risuoneranno all’interno della chiesa di San Donato.

Alle 16 il centro storico sarà dedicato ai più piccoli con un pomeriggio di animazione in Piazza Garibaldi, mentre a Casa Cajani verrà inaugurata la mostra fotografica dell’artista Emanuela Caso, un viaggio espositivo che intreccia visione contemporanea e atmosfera sensoriale con una grande qualità e valenza a livello tematico.

Il momento più atteso della giornata arriverà alle ore 18 in Piazza Martiri della Libertà, quando con l’accensione delle luminarie, sia gli alberi di Natale delle piazze che le installazioni e le decorazioni lungo le vie del centro cittadino.

Il tutto sarà accompagnato dall’esibizione delle scuole di danza del territorio “Dance Fusion” e “Golden Swan Ballet” insieme agli Sbandieratori della città di Gualdo Tadino.

Un programma ricco e articolato rivolto a tutti, in particolare alle famiglie.

“Le iniziative di questa giornata inaugurale rappresentano il lavoro condiviso di tante realtà della città: associazioni, istituzioni scolastiche, volontari, artisti, parrocchie, personale degli uffici comunali e del Polo Museale città di Gualdo Tadino. A loro va il mio sincero ringraziamento. Che l’accensione delle luci sia il simbolo di una comunità viva, unita e pronta a celebrare insieme il periodo più magico dell’anno” commenta l’assessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi.

“Vi aspettiamo domenica prossima nel centro storico di Gualdo Tadino – l’invito del sindaco Massimiliano Presciutti – per l’avvio delle festività natalizie 2025, un momento atteso che unisce la nostra comunità. Dal 30 novembre al 15 gennaio 2026 ci aspettano a Gualdo Tadino oltre 50 eventi per grandi e piccoli frutto del risultato della collaborazione tra tante realtà cittadine che hanno lavorato insieme con entusiasmo e sinergia”.