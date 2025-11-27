Rigali, rinnovato il consiglio direttivo della Pro Loco: Gianni Gaggia nuovo presidente

La Pro Rigali guarda al futuro con un nuovo Consiglio direttivo. Dopo l’assemblea ordinaria del 23 novembre scorso, tenutasi alla presenza dei soci, sono state attribuite le cariche che guideranno l’associazione nei prossimi tre anni, nel segno della valorizzazione della frazione e delle tradizioni locali.

Dopo Alessio Passeri, a ricoprire il ruolo di presidente sarà Gianni Gaggia, mentre Enzo Ceccarelli è stato nominato vicepresidente.

La segreteria è affidata a Veronica Carini, e la gestione economica vedrà come tesorieri Valter Ponti e Alessio Passeri.

La funzione di magazziniere e manutentore è stata assegnata a Maurizio Biscontini.

Completano il Consiglio i consiglieri: Giuseppe Pompei, Carlo Biagioli, Giuseppina Ruzzo, Marcello Franceschini, Massimo Celli, Angelo Pandolfi e Gabriele Ponti.

Il nuovo gruppo dirigente della Pro Rigali avrà il compito di portare avanti le iniziative che da anni rappresentano un tratto distintivo della comunità rigalese, prima fra tutte la “Sagra della Caramella Tartufata” che richiama visitatori da tutto il territorio, insieme alla tradizionale “Corsa della Botte”, agli appuntamenti storico-religiosi e a quelli natalizi.