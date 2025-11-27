Giornalismo in lutto per la scomparsa di Fabio Luccioli, direttore di RGU e Gazzetta di Foligno

Il mondo dell’informazione umbra è in lutto per la perdita prematura di una delle sue voci più sensibili e competenti.

Fabio Luccioli, 38 anni, è scomparso la notte scorsa a seguito di una malattia. Direttore della Gazzetta di Foligno, di Radio Gente Umbra e del portale RGUnotizie, era considerato una figura cardine del giornalismo locale.

Folignate, cresciuto tra carta stampata, radio e digitale, negli anni aveva costruito un solido percorso professionale, guidando con equilibrio e competenza un sistema informativo che per la città rappresenta un punto di riferimento quotidiano.

Capace di unire professionalità, umanità e con una forte conoscenza del territorio, Fabio aveva iniziato prestissimo: nato e cresciuto a Foligno, aveva mosso i primi passi come corrispondente del Giornale dell’Umbria seguendo il Foligno Calcio, di cui nel 2014 è stato responsabile dell’ufficio stampa.

Allo stesso tempo Fabio Luccioli iniziava la sua collaborazione con Radio Gente Umbra, dove sarebbe poi diventato direttore nel 2017, assumendo successivamente, nel 2021, anche la guida della Gazzetta di Foligno, una delle testate più antiche d’Italia.

Nel 2022 gli era stato assegnato a Nocera Umbra il Premio Angelo Marinangeli.

In questo momento di dolore, la redazione di Gualdo News si stringe con sincero affetto attorno al fratello Andrea, anch’egli giornalista, e ai familiari esprimendo le più sentite condoglianze.