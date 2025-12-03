“Il gioco di Artemisia”. Il libro di François de Bernard presentato a Gualdo Tadino il 7 dicembre

“Una Napoli seicentesca sublime e intrigante che ruota attorno ad Artemisia Gentileschi, pittrice unica, coraggiosa e indimenticata”. “Il gioco di Artemisia“, il libro di François de Bernard pubblicato da Piemme Edizioni, verrà presentato domenica 7 dicembre alle ore 16 presso la libreria Mondadori di Gualdo Tadino (centro commerciale Porta Nova).

Alla presentazione, insieme ai relatori Matteo Bebi e Rita Pecci, sarà presente lo stesso autore.

François de Bernard è consulente, filosofo, saggista e si dedica alla letteratura e alla storia dell’arte, con un interesse particolare per il disegno e la pittura italiana e francese dal Rinascimento al XVIII secolo. Il gioco di Artemisia è il suo primo romanzo pubblicato in Italia.

SINOSSI – Napoli, 1630. Un convoglio attraversa la città trasportando un dipinto prezioso, realizzato nella bottega del Tintoretto. È proprio il quadro stesso a raccontare la storia in prima persona: una voce ironica, tagliente, osservatrice, che vede nell’umanità molto più di quanto gli uomini immaginino.

L’arrivo a Napoli di Artemisia Gentileschi, ormai artista affermata e dal carattere indomito, sconvolge gli equilibri della corte vicereale e del mondo artistico della città. Artemisia viene chiamata per un incarico importante, ma presto si ritrova invischiata in intrighi: rivalità tra pittori, gelosie, lotte per il potere, manovre politiche del viceregno spagnolo e persino ambienti criminali.

.