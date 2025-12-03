Fossato di Vico, i carabinieri sventano un furto di rame presso la stazione ferroviaria

I Carabinieri della Stazione di Fossato di Vico nei giorni scorsi hanno sventato un furto di rame ai danni della stazione ferroviaria, portando a termine un’importante attività di polizia giudiziaria.

Durante un servizio perlustrativo notturno, i militari hanno notato un furgone sospetto parcheggiato nei pressi dello scalo ferroviario.

L’intervento immediato dei Carabinieri ha permesso di cogliere sul fatto alcuni soggetti che, sfruttando il buio della notte, si erano introdotti in un deposito ferroviario per impossessarsi di bobine di rame.

Alla vista dei militari i malviventi si sono dati alla fuga lungo i binari, facendo perdere le loro tracce. Le verifiche successive hanno consentito di accertare che il furgone era stato rubato poche ore prima a Bastia Umbra.

L’azione tempestiva dei Carabinieri ha impedito il furto, consentendo di recuperare il mezzo e restituirlo al suo proprietario.

Sono ora in corso indagini mirate a identificare i responsabili e a ricostruire l’intera dinamica dell’episodio.

L’intervento rientra nell’ambito dei controlli straordinari del territorio disposti dalla Compagnia Carabinieri di Gubbio che interessano l’area eugubino-gualdese e la Fascia Appenninica che hanno come obiettivo la prevenzione e il contrasto dei reati predatori, confermando l’efficacia di questa attività per la sicurezza della zona.