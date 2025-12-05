A Casacastalda torna la grande Natività luminosa, l’8 dicembre cerimonia di accensione

A Casacastalda torna anche quest’anno la grande Natività luminosa, giunta alla sua quinta edizione.

L’installazione, realizzata sul fianco della collina di fronte al Belvedere, è promossa dalla Pro Casacastalda con il patrocinio della Regione Umbria, dell’Assemblea Legislativa e del Comune di Valfabbrica.

Con oltre 600 metri lineari di luci LED, l’opera si conferma tra le più estese rappresentazioni natalizie al mondo e uno dei simboli più riconoscibili del territorio.

L’accensione ufficiale è in programma l’8 dicembre alle ore 18. Sarà Rachele Barboni, dell’associazione Hope4U, ad attivare l’imponente scenografia luminosa nell’ambito dell’iniziativa “Insieme contro Batten”, che richiama l’attenzione su una malattia rara e sulle attività di sensibilizzazione portate avanti dall’associazione.

La Natività resterà illuminata fino al 6 gennaio 2026, accompagnando l’intero periodo festivo.

Il disegno scelto per questa edizione porta la firma di Marta Bazzucchi, vincitrice del concorso “Natività 2025”, che quest’anno ha raccolto il testimone dagli artisti Lucia Ciavaglia, Elisabetta Monacelli, Silvestro Serra e Raffael Bustillos.

Il progetto prosegue nella valorizzazione della creatività locale offrendo ogni anno una nuova interpretazione della tradizione.

Anche quest’anno si rinnova anche l’aspetto solidale che da sempre accompagna la manifestazione. Oltre a essere un appuntamento molto atteso, la Natività di Casacastalda rappresenta un’occasione di visibilità per le realtà associative del territorio impegnate nel sociale.

L’installazione luminosa di Casacastalda, visibile dalla serata dell’8 dicembre fino all’Epifania, continua così a essere un punto di riferimento e un’attrazione unica nel cuore dell’Umbria: uno dei paesi più piccoli al mondo accende la Natività più grande del mondo.

Per informazioni sono disponibili i contatti di Marco De Matteis (339.7335687) e Claudio Ricciolini (333.6524574).