“L’amore e le sue maschere”, alla Biblioteca Comunale di Gualdo Tadino torna il Circolo della Poesia

Torna sabato 7 febbraio il Circolo della Poesia presso la Biblioteca Comunale “Ruggero Guerrieri” di Gualdo Tadino.

L’appuntamento, dalle 15:30 alle 17:00, sarà dedicato al tema “L’amore e le sue maschere“, in un incontro aperto a tutti gli amanti del verso poetico.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Peripli – Culture e società Euromediterranee, offre a chiunque voglia partecipare la possibilità di portare un testo poetico (proprio o di altri autori) da condividere con il gruppo, creando un momento di confronto e dialogo attorno alla poesia.

Il Circolo della Poesia è nato con successo a gennaio dello scorso anno presso i locali del Grottino e, dal mese di ottobre, si è trasferito negli spazi della Biblioteca Comunale, uno dei luoghi più importanti della cultura gualdese, per accogliere in modo ancora più ampio tutti coloro che desiderano avvicinarsi o riscoprire il mondo della poesia.

La partecipazione è libera e aperta a tutti.