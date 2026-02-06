Accessi Vascolari e Radiologia h24, due nuovi servizi per l’ospedale di Branca

Dal mese di febbraio l’ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino ha attivato due importanti servizi che rafforzano in modo significativo la qualità, la sicurezza e la continuità dell’assistenza sanitaria: l’avvio di una seduta settimanale del team Accessi Vascolari e l’estensione dell’orario della Guardia Radiologica, ora attiva 24 ore su 24.

Il nuovo servizio di Accessi Vascolari, operativo ogni martedì pomeriggio presso il Poliambulatorio A (piano terra), è dedicato al posizionamento degli accessi vascolari a lungo termine.

È rivolto sia ai pazienti ricoverati nelle aree internistiche e chirurgiche, sia ai pazienti esterni che necessitano di un catetere centrale ad inserzione periferica (Picc).

Il team è composto da medici e infermieri formati all’interno dell’Azienda, attraverso un percorso tutorato presso l’ambulatorio degli Accessi Vascolari di Città di Castello, sotto la supervisione di Vittorio Cerotto, responsabile del coordinamento aziendale degli Accessi Vascolari, e tramite corsi frontali del Centro unico di Formazione dell’Usl Umbria 1.

L’attivazione di questa attività rappresenta un significativo avanzamento nella qualità dell’assistenza, nella sicurezza delle procedure e nell’appropriatezza clinica, con l’obiettivo di garantire un supporto specialistico strutturato alle unità operative e ai professionisti coinvolti nei percorsi di cura.

Parallelamente l’ampliamento dell’orario della Guardia Radiologica rappresenta un ulteriore passo strategico nel potenziamento dell’offerta sanitaria.

Grazie all’assunzione di sei nuovi radiologi, che portano a quattordici il numero complessivo dei professionisti in organico, dallo scorso primo febbraio il servizio è attivo anche nella fascia notturna compresa tra le 19,30 e le 7,30.

In questo arco temporale, il radiologo di guardia presso l’ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino assicura non solo le attività di Branca, ma anche la copertura diagnostica per gli ospedali di Città di Castello e Umbertide, tramite la refertazione in teleradiologia di tutti gli esami radiologici e delle Tac neurologiche senza mezzo di contrasto.

“L’attivazione del team Accessi Vascolari e l’estensione dell’orario della Guardia Radiologica rappresentano un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento dell’ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino. Si tratta di interventi che valorizzano le competenze professionali interne e migliorano l’organizzazione dei servizi, con l’obiettivo di garantire risposte sempre più tempestive, appropriate e sicure ai bisogni di salute dei cittadini, in integrazione con i servizi già assicurati in regime di reperibilità e in una logica di rete a livello aziendale”, commenta la direzione di Presidio.