Gualdo Tadino, arriva un percorso immersivo grazie alla pittura e alla poesia

Un invito a rallentare, sentire e riscoprire il contatto con le proprie emozioni. Nel pomeriggio di domenica 8 febbraio al 1000 Voglie di Gualdo Tadino si terrà un’esperienza immersiva di arte, poesia e profondità, in un percorso che accompagnerà i partecipanti a vivere con calma ciò che accade dentro di sé.

L’evento propone un viaggio sensoriale articolato in diverse fasi, tutte volte a esplorare le emozioni attraverso linguaggi diversi. Si inizia davanti a una tela bianca, dove ogni partecipante sarà guidatoa lasciare andare la mente e permettere alle mani di raccontare ciò che spesso le parole non sanno dire. Durante il processo creativo, si osserverà e si comprenderà il significato profondo di ciò che si è creato.

Seguirà un momento dedicato alla poesia, uno spazio di ascolto in cui le parole diventano veicolo di emozioni.

L’attenzione si sposterà poi sulle mani, potenti canali di espressione ed energia. I massaggi olistici alle mani saranno un ponte diretto tra ciò che si sente e ciò che si vive.

A concludere la giornata, un’apericena per condividere la propria esperienza.

Per informazioni si può contattare il 379 2270793.