Mario Perrotta porta a Gualdo Tadino “Nel blu”, omaggio a Domenico Modugno

Lunedì 9 febbraio alle 20,45, nell’ambito della stagione teatrale del Comune di Gualdo Tadino, arriva al Teatro Don Bosco “Nel blu – Avere tra le braccia tanta felicità“, spettacolo di e con Mario Perrotta che si ispira alle parole, alla musica e alla vita di Domenico Modugno, premio Ubu 2025 come miglior progetto sonoro.

“C’è stato un momento in cui il nostro paese, e una gran parte di mondo, è apparso felice – spiega Perrotta – Sono gli anni a cavallo del 1958, gli anni subito prima e subito dopo l’inizio del boom economico. La gente era, o sembrava, felice, carica di futuro negli occhi. E se c’è un uomo che incarna tutto questo nel suo corpo, se c’è uno che con la sua voce, con la spinta vitale che ha abitato ogni suo passo, rappresenta appieno quegli anni, quest’uomo è Domenico Modugno.”

L’artista pugliese con una sola canzone rende l’intero Occidente felice di esistere. “Eppure lui sapeva di lavorare sull’effimero, sull’impalpabile ma, nonostante tutto, si ostinava a crederci: «Io voglio cantare la felicità. Anche se non esiste, mi voglio illudere che esista, devo credere che esista»”, afferma Mario Perrotta citando Modugno.

“Nel blu è il racconto intimo di un uomo di una terra dimenticata da Dio, quella Puglia che sarebbe rimasta alla periferia del regno ancora per decenni, almeno fino a quando anche io la lasciai per cercare una vita artistica altrove, che parte all’avventura per “fare l’attore” e si ritrova, dopo pochi anni, a insegnare a tutto il mondo a “volare”: apre la bocca e trascina via con un urlo irrefrenabile ogni residuo fosco del dopoguerra.”

“Proverò ad accostare la sua storia con tutta la cura possibile, per non tradire un uomo della mia terra, per non tradire la mia terra stessa. Un racconto di un’esistenza guascona e testarda in cui i musicisti/compositori con me sul palco sono l’altra voce di Domenico Modugno, quella voce che le parole non riescono e non possono rappresentare,” conclude Perrotta.