Nocera Umbra in festa, lunedì 9 febbraio la solennità di San Rinaldo

“In questo anno di Grazia dove la chiesa di Assisi Nocera Umbra e Gualdo Tadino celebra l’ottavo centenario del transito di San Francesco la solennità di San Rinaldo ci offre l’occasione di celebrare il legame e l’amicizia spirituale che tra i santi Francesco e Rinaldo intercorse partecipando alla novena di preparazione alla solennità rinnoviamo questo legame di Santità con il nostro Santo pastore e Il poverello di Assisi il nostro amato patrono San Rinaldo interceda il nostro favore per una profonda e viva esperienza di Gesù Buon Pastore nei suoi Santi”.

Lo dicono il priore di Nocera Umbra, don Ferdinando Cetorelli, e i canonici della Concattedrale, che invitano tutta la cittadinanza a partecipare a uno dei momenti più sentiti della vita religiosa e civile di Nocera e della Diocesi: la solennità di San Rinaldo, patrono della città e compatrono della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, che si festeggia lunedì 9 febbraio.

Dopo gli appuntamenti di preparazione, celebrati in varie frazioni del territorio nocerino, oggi, domenica 8 febbraio alle ore 18 è in programma l’apertura dell’urna e la presentazione dei doni votivi presieduta da monsignor Domenico Sorrentino, amministratore apostolico della diocesi.

Un evento culturale di rilievo precederà le funzioni religiose: alle ore 16,30, presso la sala San Francesco del palazzo vescovile, verrà presentato il Fondo librario donato da monsignor Sorrentino alla Biblioteca Piervissani.

Lunedì 9 febbraio, giorno della festa del patrono, messe al mattino alle 8 e alle 9.30 cui seguirà alle 11,15 il solenne pontificale, presieduto dall’amministratore apostolico monsignor Domenico Sorrentino.

Nel pomeriggio, alle 16, avranno luogo i secondi Vespri e la processione, seguiti dalla messa nella cappella del SS Sacramento.

Le celebrazioni si concluderanno martedì 10 febbraio con le messe in Cattedrale alle ore 8, 9.30, 11,15 e 17.