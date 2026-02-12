Il Prefetto Zito in visita a Sigillo, primo appuntamento istituzionale nel comune

Prima visita istituzionale nel comune di Sigillo per il Prefetto di Perugia Francesco Zito.

Questa mattina, giovedì 12 febbraio, accompagnato dalla Viceprefetto Aggiunto Francesca Saladino, il rappresentante del Governo sarà accolto nella cittadina per un incontro istituzionale e un percorso alla scoperta delle bellezze del territorio.

L’appuntamento è fissato per le ore 9 presso la sala consiliare del municipio, dove il Prefetto sarà ricevuto dal sindaco Giampiero Fugnanesi e dalla giunta comunale per un momento di saluto e confronto istituzionale.

A seguire è previsto un breve percorso sul territorio comunale finalizzato alla visita delle bellezze culturali, artistiche e paesaggistiche di Sigillo, un’occasione per conoscere più da vicino le peculiarità del comune e rafforzare il legame tra istituzioni locali e rappresentanza dello Stato.