700 mila euro per l’edificio ex Anas di Sigillo. Diventerà uno spazio di aggregazione e promozione turistica

700 mila euro per avviare il primo stralcio dei lavori di riqualificazione della edificio ex Anas nel comune di Sigillo.

L’annuncio dell’importante finanziamento è stato dato dall’amministrazione comunale di Sigillo. E’ stato infatti emanato il Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 24 dicembre 2025, relativo all’assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni.

Il decreto dà attuazione al Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni e dispone l’assegnazione delle risorse agli enti promotori dei progetti ammessi a finanziamento secondo l’ordine di graduatoria stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto 2024, nei limiti delle risorse disponibili da erogare nel periodo 2025-2028.

Il Comune di Sigillo risulta tra gli enti beneficiari e potrà contare su questo importante finanziamento destinato alla riqualificazione dell’edificio ex Anas, “a suo tempo già strategicamente acquisito dal Comune di Sigillo per destinarlo a spazio culturale, ricreativo, di coesione sociale e di promozione turistica locale“, fa sapere l’ente.

L’edificio si trova lungo la Flaminia, nei pressi del centro di Sigillo.

“Si tratta di un risultato estremamente significativo per la nostra comunità – commenta il sindaco Giampiero Fugnanesi – Il finanziamento ottenuto ci consente di avviare un intervento strategico di riqualificazione, restituendo alla cittadinanza un immobile di grande valore e trasformandolo in uno spazio di aggregazione e promozione turistica del territorio. È un investimento che guarda con responsabilità al futuro del nostro paese e al miglioramento della qualità della vita dei nostri cittadini. Il progetto è stato sviluppato nell’ambito di una programmazione condivisa con il Comune di Valfabbrica, capofila dell’iniziativa, e rappresenta un esempio virtuoso di sinergia tra amministrazioni locali e soggetti privati. La collaborazione tra più Comuni, associazioni e soggetti privati consente infatti di mettere a sistema competenze, risorse e visione strategica, rafforzando la capacità di intercettare finanziamenti e di realizzare interventi di maggiore impatto per l’intero territorio.”

L’intervento si inserisce pienamente nelle finalità del Fondo, volto alla tutela e valorizzazione del patrimonio pubblico, alla riqualificazione urbana e al rafforzamento del tessuto sociale ed economico dei piccoli comuni.

Nei prossimi mesi, a seguito della sottoscrizione della convenzione prevista dal decreto, l’amministrazione comunale fa sapere che procederà con gli adempimenti necessari per l’affidamento dei lavori nei termini stabiliti, così da garantire il rispetto del cronoprogramma e l’avvio tempestivo dell’opera.

Come previsto dall’articolo 2 del decreto interministeriale, infatti, trattandosi di un intervento di importo inferiore a 2.500.000 euro, l’affidamento dei lavori dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2026, nel rispetto dei termini stabiliti per la realizzazione delle opere finanziate.

“L’amministrazione comunale continuerà ad aggiornare la cittadinanza sugli sviluppi progettuali e sulle successive fasi di realizzazione dell’intervento“, conclude il Comune di Sigillo.