Daniele Gelsi firma i costumi di “Fratello Sole, Sorella Luna”

Il costumista gualdese Daniele Gelsi firma i costumi di una delle produzioni più attese della stagione, “Fratello Sole, Sorella Luna”, adattamento teatrale dal celebre film di Franco Zeffirelli del 1972, che debutterà al “Lyrick” di Assisi il 5, 6 e 7 marzo prossimi.

Lo spettacolo, nella versione teatrale di Angela Demattè, riprende la sceneggiatura originale firmata dallo stesso Zeffirelli insieme a Suso Cecchi D’Amico e Lina Wertmüller, restituendo al pubblico la poesia e la spiritualità della storia di San Francesco e Santa Chiara.

In scena Giulio Pranno nel ruolo di Francesco e Ksenia Borzova nei panni di Chiara, con la partecipazione speciale di Massimo Wertmüller. La regia è affidata a Piero Maccarinelli, mentre le musiche originali sono di Riz Ortolani.

Il dettaglio che rende questa produzione ancora più significativa è il legame diretto con la storia del film. I costumi della celebre pellicola di Zeffirelli erano stati firmati dal premio Oscar Danilo Donati e realizzati da Giorgio Tani, figura di riferimento nel panorama teatrale e cinematografico italiano.

Oggi a raccoglierne idealmente l’eredità è proprio Daniele Gelsi, che di Tani è stato allievo. Un passaggio di testimone che ha il sapore della continuità artistica e della trasmissione di un sapere artigianale fatto di studio, ricerca storica e sensibilità estetica.

Il lavoro di Daniele Gelsi è un elemento centrale nella costruzione dell’universo francescano, i suoi costumi infatti accompagnano il percorso umano e spirituale dei protagonisti, evocando semplicità, essenzialità e luce, in equilibrio tra fedeltà storica e interpretazione contemporanea.

.