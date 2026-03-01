Pian d’Assino, scontro frontale tra tre auto a Padule: quattro feriti, uno è gravissimo

Grave incidente stradale questa mattina lungo la Pian d’Assino, al chilometro 14 della SS 219 nei pressi dello svincolo di Padule, dove tre autovetture si sono scontrate frontalmente. Una delle automobili coinvolte è finita nella scarpata sottostante.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Gubbio sono intervenuti per estrarre una donna rimasta incastrata nell’abitacolo e mettere in sicurezza i mezzi.

Il bilancio è di quattro feriti: uno è stato trasportato in codice di massima urgenza con l’elisoccorso “Nibbio” all’ospedale di Perugia, mentre gli altri tre sono stati trasferiti dai sanitari del 118 presso l’ospedale di Branca.

La strada è rimasta chiusa per circa tre ore, poi alle 11 è stata riaperta al traffico.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi di competenza, sanitari del 118 e personale Anas.

