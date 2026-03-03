Nocera Umbra, educazione alimentare a scuola: lezioni sui disturbi con il Lions Club Foligno

L’Istituto Omnicomprensivo di Nocera Umbra ha aderito al progetto “Educazione psico-alimentare – Informazione per un’alimentazione sana ed equilibrata“, promosso dal Lions Club Foligno nell’ambito dei progetti nazionali dei Lions Club International dedicati ai bambini e ai ragazzi delle scuole del territorio.

Le lezioni, tenutesi il 19 e il 27 febbraio, hanno visto coinvolti gli alunni delle classi seconde della scuola Secondaria di Primo Grado di Nocera Umbra e gli alunni della pluriclasse seconda/terza della scuola Secondaria di Primo Grado di Valtopina.

La dottoressa Carla Ascani, socia del Lions Club di Foligno, psicologa e psicoterapeuta, attraverso una presentazione multimediale ha affrontato il tema dei disturbi alimentari, anoressia e bulimia, evidenziando le varie forme di queste malattie e come riconoscere i primi segnali.

Il service del Lions sulla corretta alimentazione e i disturbi alimentari, finalizzato ad aumentare la consapevolezza dei ragazzi sul nutrirsi in modo corretto ed evitare abitudini sbagliate che possono portare a patologie importanti, si inserisce a conclusione del percorso didattico effettuato nel primo periodo dell’anno scolastico sul tema dell’alimentazione svolto nelle ore di Tecnologia e di Scienze.



