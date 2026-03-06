Il pensiero libero di Ipazia. Al Porta Nova un pomeriggio dedicato alle donne

Il pensiero libero non è solo un titolo, ma anche un invito. Sabato 7 marzo 2026 alle ore 17, arriva un nuovo appuntamento culturale presso il centro commerciale Porta Nova di Gualdo Tadino con “Le amiche di Ipazia – Il pensiero libero”, un pomeriggio dedicato alla riflessione e al confronto, arricchito da interventi prestigiosi che esploreranno le diverse sfumature della libertà di pensiero.

Ipazia di Alessandria è vissuta tra la fine del IV secolo e l’inizio del V secolo d.C. ed è stata una brillante matematica, astronoma e filosofa greca antica. È una delle prime donne scienziate di cui si abbia documentazione storica certa ed è oggi ricordata come un simbolo universale della libertà di pensiero e dell’emancipazione femminile.

Oggi Ipazia è ricordata anche come una martire della ragione. La sua figura rappresenta il coraggio di chi difende la ricerca della verità e il pensiero critico contro il dogmatismo e il fanatismo.

Le “amiche di Ipazia”, parlando di donne straordinarie, celebreranno quindi la Giornata Internazionale della Donna facendo leva sul pensiero libero di coloro che hanno dedicato la loro vita alla dimensione culturale e, appunto, al pensiero libero.

Ecco l’elenco degli interventi con l’argomento trattato:

Maria Donzelli – Ipazia e Angela Davis

Matteo Bebi – Orsolina, Leonora e Lucrezia

Dominique Bendo Soupou – Kimpa Vita, donna africana del ‘700

Michela Rossi – Elizabeth Garret, medico inglese dell’800 e prima chirurga inglese

Tiziana Scassellati – Alda Merini.

Il coordinamento è a cura di Rita Pecci. L’evento è organizzato in collaborazione con Peripli, Mondadori Bookstore Gualdo Tadino, Porta Nova e Parafarmacia Conad.