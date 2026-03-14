Il Nuovo Serrasanta di marzo esce con 36 pagine

Numero speciale quello di marzo de Il Nuovo Serrasanta che è in diffusione in edicola con 36 pagine anziché 32.

Un inserto centrale di 4 pagine, infatti, propone un lungo servizio di Euro Puletti sugli eccidi nella Fascia Appenninica, nel 1944, perpetrato dai tedeschi in ritirata.

Nel racconto è inserita la testimonianza diretta della signora Marianna Filippini, oggi 95enne, che l’8 luglio del 1944 assistette all’omicidio di Antonio Lupini a Rancana di Costacciaro.

La copertina è dedicata alla bellissima mostra fotografica “Luci sulla città” di Daniele Amoni nella chiesa monumentale di San Francesco, aperta fino al 22 marzo.

Come di consueto le pagine del Nuovo Serrasanta di marzo sono ricche di servizi su diversi temi che hanno animato la vita civile cittadina nell’ultimo periodo: dal referendum sulla magistratura, al gasdotto “La linea Adriatica”, le interviste all’attore Andrea Garofoli e Cinzia Tini (“Pianeta donna”), il confronto sul futuro economico del nostro territorio con un contributo speciale di Diego Albini sulla transizione verde, l’ultima puntata dedicata ai quartieri, e tante altre informazioni, comprese le rubriche fisse dei giornalisti collaboratori: GiòKarl, Pierluigi Gioia, Luca Fazi, Francesco Serroni, Marcello Paci, Chiara Fidati, William Stacchiotti, Leonardo Bossi, oltre al direttore Riccardo Serroni.

Buona lettura.