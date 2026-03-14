Furgone in fiamme a Scheggia, intervento dei Vigili del Fuoco di Gubbio. Nessun ferito

Un furgone è andato a fuoco nel pomeriggio di ieri, venerdì 13 marzo, in località Ferba, nel comune di Scheggia e Pascelupo.

L’allarme è scattato rapidamente e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gubbio, che hanno domato le fiamme.

L’intervento si è concluso senza che si registrassero conseguenze per le persone.

Le cause che hanno dato origine al rogo sono in fase di accertamento. Per fare luce sulla vicenda e raccogliere i rilievi del caso, sono intervenuti anche i Carabinieri.

.