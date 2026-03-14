Nocera Umbra, un’ostetrica in classe per imparare a conoscere il proprio corpo

Un’ostetrica in classe, per parlare di corpo e cambiamenti con i bambini delle scuole primarie.

Le classi quinte di Nocera e Casebasse hanno ospitato Graziella Principi, che ha condotto gli alunni in un percorso di scoperta dell’apparato riproduttivo maschile e femminile. L’incontro si è tenuto venerdì 13 marzo.

“​In un’età così delicata, prossima ai cambiamenti della pubertà, è fondamentale ricevere informazioni corrette in un ambiente protetto“, evidenzia l’Istituto Omnicomprensivo.

Gli alunni hanno partecipato con entusiasmo e curiosità, ponendo molte domande, sciogliendo dubbi e affrontando con naturalezza gli argomenti trattati.

Il merito va in larga parte all’approccio di Graziella Principi, che, grazie alla sua professionalità, ha saputo rendere accessibili temi complessi attraverso un linguaggio semplice e diretto.

“Educare alla consapevolezza del proprio corpo è il primo passo per rispettare se stessi e gli altri”, sottolinea la scuola.

“L’educazione sessuo-affettiva è una responsabilità degli adulti – ha detto il dirigente scolastico Leano Garofoletti – È importante trattare il tema con interventi educativi strutturati da personale competente, per fornire, come in questo caso, ai bambini gli strumenti per comprendere il corpo, le emozioni e i principi delle relazioni sane. Tutto ciò rappresenta un’azione di promozione della salute e del benessere.”