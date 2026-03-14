Servizio Civile Universale 2026, a Gualdo Tadino open day il 26 marzo per presentare il progetto

Il Comune di Gualdo Tadino aderisce al bando del Servizio Civile Universale 2026 e offre ai giovani del territorio la possibilità di partecipare a un’esperienza di formazione e servizio alla comunità.

Per presentare il progetto e rispondere alle domande dei ragazzi interessati, l’amministrazione comunale ha organizzato un open day giovedì 26 marzo, dalle 15:30 alle 17:30, presso il municipio.

Il Servizio Civile è la scelta volontaria di mettere una parte del proprio tempo a disposizione della comunità, partecipando a progetti in ambito sociale, educativo, culturale, ambientale e della protezione civile. Il bando è aperto ai giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti, che si impegnano per dodici mesi con un orario di circa 25 ore settimanali.

I volontari selezionati ricevono un assegno mensile di 519,47 euro. Al termine del servizio viene rilasciato un attestato e una certificazione delle competenze acquisite, valida anche per l’inserimento nel mondo del lavoro. È inoltre previsto un percorso di formazione e orientamento professionale, oltre alla riserva di posti nei concorsi pubblici.

All’open day del 26 marzo sarà possibile ricevere tutte le informazioni sulle attività previste dal progetto locale, sulle modalità di partecipazione al bando e sulla procedura per presentare la domanda.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma dedicata all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre le ore 14 dell’8 aprile 2026.

È possibile presentare domanda per un solo progetto e un solo ente.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Settore Politiche Sociali e Culturali del Comune di Gualdo Tadino all’indirizzo e-mail [email protected] o telefonando allo 075-9150259.