“È giusto mangiare carne animale?” A Gualdo Tadino la filosofia entra in classe con il progetto Apprendisti Filosofi

Una domanda semplice e scomoda allo stesso tempo, “È giusto mangiare carne animale?”, ha aperto il primo incontro del progetto Apprendisti Filosofi alla scuola secondaria di primo grado “Franco Storelli” di Gualdo Tadino.

I ragazzi delle classi seconde e terze hanno accettato la sfida, dando vita a un dibattito vivace, ricco di domande e di dubbi: segnali, questi, di un pensiero che comincia a muoversi. Il progetto ha preso il via lo scorso 10 marzo.

A condurre il percorso è stato il professor Giovanni Marinangeli, che fin dal primo incontro ha saputo mettere gli studenti a proprio agio, costruendo un clima di dialogo aperto. La discussione non si è fermata al presente: sono entrati in campo anche Adorno, Schopenhauer e Galileo Galilei, i cui pensieri hanno arricchito il confronto e acceso ulteriormente la curiosità degli alunni.

Il progetto nasce dalla coprogettazione tra l‘Istituto Comprensivo Gualdo Tadino-Casacastalda e le associazioni Peripli e UniGualdo, con il sostegno della Fondazione Perugia e il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino.

L’obiettivo è offrire ai preadolescenti uno spazio in cui esercitare il pensiero critico, imparare a porre domande e confrontarsi su temi che riguardano l’uomo di ieri come quello di oggi.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 9 aprile, con un nuovo tema da esplorare e una nuova domanda che guiderà la riflessione del gruppo.