Direttivo Confindustria Eugubino-Gualdese, alla TR Italy di Fossato confronto su costi energetici e infrastrutture

Il Consiglio Direttivo della Sezione Territoriale Eugubino-Gualdese di Confindustria Umbria, presieduta da Tommaso Costantini, si è riunito nella sede di TR Italy S.p.A. a Fossato di Vico.

L’azienda, che fa parte del gruppo britannico Trifast Plc ed è specializzata nella produzione e fornitura di viti per il settore degli elettrodomestici, per i principali fornitori di componenti dell’automotive e i player del settore delle smart infrastructure, è stata riconosciuta come il miglior sito produttivo globale del gruppo nel 2024 per le sue performance.

Accolti dall’amministratore delegato Stefano Pisoni, gli imprenditori hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino una realtà industriale che rappresenta una delle eccellenze manifatturiere del territorio umbro. All’incontro hanno partecipato anche il vicepresidente di Confindustria Umbria Matteo Minelli e il direttore generale Simone Cascioli.













Sul fronte istituzionale, erano presenti l’assessore regionale Francesco De Rebotti, intervenuto sul tema dello sviluppo infrastrutturale del territorio, e il sindaco di Fossato di Vico Lorenzo Polidori, che ha portato i saluti.

Il confronto ha affrontato il tema dei costi energetici in seguito alle tensioni geopolitiche attuali che rischiano di aumentare incidere sulle imprese italiane di circa 10 miliardi di euro nel 2026, con un impatto del +13,5% rispetto al 2025.

E’ stata anche messa in evidenza la necessità di un rafforzamento del rapporto tra mondo produttivo e istituzioni per permettere alle aziende del territorio di poter affrontare in maniera competitiva le sfide dei mercati.