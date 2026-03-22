Domani l’inaugurazione della Casa della Comunità di Nocera Umbra

Domani, lunedì 23 marzo alle 12.30, verrà inaugurata la Casa della Comunità e il PUA — Punto Unico di Accesso di Nocera Umbra, in Strada Septempedana 48/A.

Alla cerimonia pubblica interverranno la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, il sindaco di Nocera Umbra Virginio Caparvi e il direttore generale della USL Umbria 2 Roberto Noto.

La struttura, riqualificata con un investimento di circa 770mila euro per la manutenzione straordinaria e la rifunzionalizzazione degli spazi, raccoglie in un’unica sede una serie di servizi sanitari e sociali, alcuni dei quali già attivi.

I cittadini troveranno al suo interno medici di medicina generale, medico pediatra, assistenza infermieristica domiciliare e ambulatoriale, CUP, PUA, consultorio, assistente sociale e centro raccolta sangue Avis. Saranno presenti anche specialisti in odontoiatria, cardiologia, pneumologia e oculistica.