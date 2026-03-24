Area camper di via Zoccolanti, il Comune cerca un partner privato. Manifestazioni d’interesse entro il 31 marzo

Il Comune di Gualdo Tadino ha pubblicato un avviso di manifestazione d’interesse per trovare un partner privato con cui gestire la nuova area camper di via Zoccolanti.

L’obiettivo è avviare un accordo di partenariato pubblico-privato o una concessione per i servizi della futura struttura, il cui progetto di fattibilità tecnico-economica è già stato definito. Le manifestazioni di interesse dovranno essere consegnate in busta chiusa al Comune entro le ore 12 del 31 marzo 2026.

Il progetto prevede la realizzazione di un’area attrezzata per la sosta dei camper con servizi dedicati agli utenti. Attraverso l’avviso il Comune intende raccogliere proposte da parte di operatori economici, associazioni o altri soggetti interessati.

L’iniziativa rientra nelle strategie dell’amministrazione per potenziare l’offerta turistica del territorio e migliorare i servizi per il turismo itinerante. Oltre alla gestione ordinaria, il soggetto individuato potrà proporre servizi accessori o migliorativi rispetto al progetto base.

Chi aderisce dovrà garantire un cofinanziamento minimo di 30mila euro, che potrà essere assicurato tramite contributi economici, attrezzature o interventi migliorativi. La gestione dovrà durare almeno dieci anni. In caso di più candidature ammissibili, la scelta ricadrà su chi offre il cofinanziamento più alto; in caso di parità è previsto il sorteggio pubblico.

L’avviso ha carattere esplorativo e non costituisce una procedura di affidamento: si tratta di un primo passo per individuare un soggetto con cui sviluppare il progetto e avviare le fasi successive previste dalla normativa sugli appalti pubblici.