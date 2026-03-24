Provincia di Perugia, al Mazzatinti di Gubbio nuovi spogliatoi per la palestra

Si è tenuta lunedì 23 marzo l’inaugurazione dei nuovi spogliatoi annessi alla palestra del Liceo Classico “G. Mazzatinti” di Gubbio.

Al taglio del nastro hanno partecipato il presidente della Provincia Massimiliano Presciutti, la dirigente scolastica Sabrina Antonelli, le assessore del Comune di Gubbio Carlotta Colaiacovo e Micaela Parlagreco, e Lorenzo Bertinelli dell’Ufficio Scolastico Regionale.

Presciutti, nel suo intervento ha sottolineato l’importanza di chi lavora negli enti e riesce a fare la differenza. “Questa per me è la conferma che nel nostro Ente possiamo contare su persone preparate – ha detto – In questo periodo il costo dei materiali è esploso, mentre i finanziamenti sono rimasti invariati: questo è un problema molto difficile da superare. L’Ente che rappresento si occupa di scuole e strade, competenze importanti e molto sentite dalla cittadinanza. So che anche la palestra di questo plesso ha bisogno di una ristrutturazione importante; cercheremo di trovare una soluzione e di mettere in campo le risorse necessarie per completare la riqualificazione della parte sportiva”.

Carlotta Colaiacovo, assessore allo sport del Comune di Gubbio, ha ricordato di aver frequentato questa scuola dieci anni fa, riconoscendo la grande soddisfazione nel vedere spogliatoi nuovi e ben realizzati. Micaela Parlagreco ha ringraziato la Provincia di Perugia e le ditte eugubine che hanno lavorato, auspicando che si riescano a completare gli interventi con la sistemazione definitiva della palestra.

La dirigente scolastica Sabrina Antonelli ha parlato di un miglioramento significativo degli spazi dedicati all’attività motoria, offrendo agli studenti ambienti funzionali, sicuri e accoglienti; ciò a testimonianza dell’attenzione che la Provincia di Perugia riserva alle strutture scolastiche.

“Tali lavori – ha spiegato la direttrice dei lavori Valentina Marcelli – sono stati eseguiti successivamente all’intervento propedeutico finanziato dalla Provincia nell’anno 2022 per un importo di 200.000 euro. L’intervento aveva per oggetto la sistemazione della copertura piana, che presentava numerosi problemi di infiltrazioni rendendo i locali sottostanti insalubri, deteriorati e non più adeguati alle norme igienico-sanitarie. Questi primi lavori erano stati appaltati a una ditta di Gubbio.”

“L’oggetto del presente intervento – ha proseguito Marcelli – ultimato nel 2025 con fondi provinciali per ulteriori 200.000 euro, è consistito nel risanamento dei servizi igienici, delle docce e degli spogliatoi, oltre alla realizzazione di nuovi locali destinati a infermeria e magazzino, con il relativo adeguamento degli impianti idrico-sanitario, termico ed elettrico. Sono stati inoltre sostituiti i vecchi infissi in alluminio a taglio freddo e vetro semplice con nuovi infissi in alluminio a taglio termico e vetrocamera di sicurezza, migliorando il comfort e l’efficientamento energetico. Questi lavori sono stati appaltati a imprese locali con sede a Gubbio che, anche per questo motivo, hanno operato con particolare accuratezza e a perfetta regola d’arte”.