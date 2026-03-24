“Best Medium Delegation”, il Liceo “Frezzi-Beata Angela” di Foligno protagonista a New York

Uno dei progetti qualificanti del Liceo “Frezzi-Beata Angela” di Foligno (classico, scienze umane, economico sociale, linguistico) è stato il viaggio a New York, aperto ai liceali di qualsiasi indirizzo, che ha permesso agli studenti una full immersion nella “Grande Mela”.

Qui hanno potuto conoscere la metropoli americana e immergersi in uno studio serio e competente sulle relazioni internazionali.

“Hanno così potuto esercitare la loro profonda preparazione in Commissione Diplomatica simulando, in qualità di delegati ONU l’esposizione di varie risoluzioni“, evidenzia l’istituto.

E durante la “closing ceremony” del 21 marzo, quando si sono concluse le attività che hanno visto impegnati gli studenti nell’entusiasmante simulazione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il Liceo Frezzi – Beata Angela ha ricevuto il prezioso riconoscimento come “Best Medium Delegation”.

Tutti gli alunni si sono distinti, durante i lavori nelle rispettive Commissioni, per spirito di collaborazione, sostenendo elevati standards di leadership e cittadinanza globale con particolare riconoscimento (Honorable Mention).

“New York è una esperienza totalizzante e coinvolgente per i nostri studenti che rispondono come meglio sanno fare: studiando, preparandosi, cercando di comprendere e progettare le sfide del domani“, concludono dal Frezzi-Beata Angela.