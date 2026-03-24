Riconoscimento alla 4BG del Casimiri per la campagna pubblicitaria del progetto sicurezza stradale

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Redazione Gualdo News
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L’Istituto “Casimiri” di Gualdo Tadino è stato premiato all’evento conclusivo del progetto “I tuoi sogni viaggiano con te! Guida in sicurezza”.

La classe 4BG dell’indirizzo Tecnico Grafica e Comunicazione ha ricevuto una targa di merito per la realizzazione della campagna pubblicitaria dell’iniziativa, distinguendosi per creatività ed efficacia del messaggio. La cerimonia si è svolta nella sala congressi dell’Istituto Capitini, con grande partecipazione di pubblico e istituzioni.

I docenti responsabili del progetto sono stati Giacomo Cassetta, Adelaide Spadafora e Annalisa Satiri. Alla cerimonia erano presenti anche delegazioni delle altre classi quarte dell’istituto.

L’iniziativa ha beneficiato del finanziamento dell’Unione Province d’Italia (UPI) ed è parte integrante del programma “Mobilità Sicura”, promosso in collaborazione con il Dipartimento delle Politiche Antidroga, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e la stessa UPI.

L’obiettivo del progetto è promuovere comportamenti responsabili alla guida per dimezzare il numero di vittime e feriti gravi entro il 2030. Alla mattinata conclusiva hanno partecipato i numerosi partner dell’iniziativa: la Prefettura di Perugia, il Ser.T., l’Asl Umbria 1, l’ACI, l’Università di Perugia, l’Associazione Nazionale Familiari e Vittime della Strada, l’Autodromo dell’Umbria e diverse autoscuole locali. 

Testimonial della giornata è stato il centrale argentino della Sir Susa Safety Perugia, Austin Loser, che ha premiato i video realizzati con impegno dai ragazzi. Durante l’evento, alla società Sir Safety Perugia è stato consegnato un assegno di 2.500 euro per la partecipazione; la società ha annunciato che devolverà l’intera somma all’Associazione Familiari e Vittime della Strada. Il progetto ha coinvolto venti istituti scolastici di tutto il territorio provinciale, raggiungendo un totale di 1.900 studenti.

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