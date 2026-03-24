Sigillo, nuovo pulmino per il trasporto sociale: domenica presentazione del mezzo acquistato grazie a Fondazione Perugia

Un nuovo pulmino per il trasporto di persone fragili entrerà in servizio a Sigillo.

Domenica 29 marzo, alle 11.30, nella sala consiliare del Comune verrà presentato il mezzo acquistato dall’associazione Progetto Insieme, grazie al contributo ottenuto attraverso il Bando Salute 2025 — Automezzi per Servizi Sociali e Sanitari della Fondazione Perugia.

Il veicolo, dotato di tutti i comfort, può ospitare fino a sette persone. Alla cerimonia interverranno il presidente dell’associazione Luca Farneti, il sindaco di Sigillo Giampiero Fugnanesi e un rappresentante della Fondazione Perugia. Seguirà la benedizione del mezzo da parte del parroco don Emanuele.

Il nuovo pulmino si affianca all’altro mezzo già in dotazione, attrezzato con pedana elettrica per il trasporto di persone con difficoltà motorie, aumentando la capacità dell’associazione di rispondere ai bisogni di mobilità di una parte della cittadinanza.

Il trasporto è riservato a chi non è in grado di spostarsi autonomamente, come anziani, persone con fragilità fisiche o economiche, ed è gestito interamente ed esclusivamente in forma volontaria.

L’associazione Progetto Insieme si occupa di trasporto sociale dal 2005, quando una vettura donata dalla concessionaria Morbidelli Auto di Gualdo Tadino diede il via all’iniziativa.

Nel 2007 un primo contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia permise l’acquisto di un pulmino attrezzato per disabili. Da allora i trasporti effettuati ogni anno superano quota duecento, tutti grazie al volontariato.

In un comune di piccole dimensioni come Sigillo, dove l’invecchiamento della popolazione è una realtà con cui confrontarsi e i servizi di prossimità fanno la differenza, il trasporto sociale rappresenta una risposta silenziosa ma essenziale a situazioni di reale difficoltà. Con questo nuovo mezzo, Progetto Insieme consolida i suoi oltre 20 anni di presenza al fianco delle famiglie del territorio.