San Pellegrino al centro delle Giornate FAI, weekend di grande richiamo

Bilancio decisamente positivo per il weekend delle Giornate FAI di Primavera, che il 21 e 22 marzo hanno acceso i riflettori sulle chiese di San Pellegrino.

Un appuntamento che ha trasformato la frazione gualdese in un polo di attrazione per visitatori e appassionati, confermando l’efficacia di una formula che unisce la tutela del territorio alla narrazione attiva.

L’iniziativa ha evidenziato l’importanza della valorizzazione del patrimonio artistico locale. In questo contesto l’impegno del Gruppo Locale FAI si è rivelato ancora una volta determinante, grazie a una capacità organizzativa che ha saputo dare ampia visibilità alle bellezze, spesso poco conosciute, del territorio.

Molto importante è stato il coinvolgimento degli studenti delle classi terze del Liceo Scientifico dell’Istituto “Raffaele Casimiri”. Nell’ambito del progetto “Classi Amiche FAI”, i ragazzi e le ragazze hanno guidato i visitatori con competenza ed entusiasmo, diventando narratori del patrimonio locale.











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Significativa la partecipazione di pubblico, composto sia da gualdesi che da turisti, che hanno preso parte a un percorso vivace e articolato: dalla scoperta della storica Festa del Maggio di San Pellegrino, all’approfondimento dei dettagli artistici delle chiese parrocchiali, con dipinti di grande valore culturale, fino a curiosità e aneddoti legati alla storia della frazione.

L’assessore comunale alla Cultura Gabriele Bazzucchi ha espresso un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa:

“Il successo di queste giornate è il frutto di una sinergia preziosa – ha commentato – Un ringraziamento va a Maria Grazia Sabbatini, coordinatrice del gruppo territoriale, a tutti i volontari per la disponibilità e la professionalità dimostrate, e ai giovani dell’Istituto Raffaele Casimiri, che hanno saputo custodire e raccontare la bellezza della nostra terra con maturità, entusiasmo e carisma. L’appuntamento si è rivelato un’importante occasione di promozione culturale e valorizzazione dell’intero territorio, confermando quanto la collaborazione tra associazionismo, istituzioni scolastiche e amministrazione comunale sia fondamentale per garantire sviluppo e tutela del nostro patrimonio storico, artistico e antropologico”.