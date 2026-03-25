Oggi l’insediamento del vescovo Felice Accrocca, sei tappe per entrare nella diocesi

Oggi pomeriggio, 25 marzo, monsignor Felice Accrocca prenderà possesso della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino.

La solenne celebrazione di insediamento è fissata per le 18.30 nella cattedrale di San Rufino ad Assisi, dove l’amministratore apostolico monsignor Domenico Sorrentino gli consegnerà il pastorale.

Prima dell’ingresso in cattedrale, il nuovo vescovo percorrerà un cammino di sei tappe attraverso i luoghi più significativi della spiritualità francescana e della storia diocesana.

Il pellegrinaggio inizia alle 15.30 con la preghiera alla Porziuncola. Seguirà la visita all’Istituto Serafico, quindi la preghiera nella Basilica di San Francesco e poi quella al Santuario della Spogliazione, dove monsignor Accrocca si fermerà brevemente anche per salutare giornalisti e operatori della comunicazione.

Alle 17.30 la preghiera nella Basilica di Santa Chiara con il saluto alle Clarisse del Protomonastero. Alle 18 l’accoglienza con le autorità civili e militari in piazza del Comune, da dove il vescovo salirà a piedi verso la cattedrale: sul sagrato lo attenderà una rappresentanza dell’Ente Calendimaggio con le due Parti in costume.

All’ingresso della cattedrale lo accoglierà monsignor Sorrentino per un passaggio che chiude simbolicamente un’era e ne apre un’altra.

Sabato 28 marzo monsignor Accrocca prenderà possesso anche della diocesi di Foligno, nella cattedrale di San Feliciano.

Nei giorni precedenti la diocesi aveva già avuto modo di salutare il vescovo uscente. Domenica 22 marzo, nella chiesa di Santa Maria Assunta, Valfabbrica aveva reso omaggio a monsignor Sorrentino dopo la santa messa da lui presieduta e concelebrata dal parroco don Antonio Borgo.

Il sindaco Enrico Bacoccoli e i fedeli gli hanno offerto alcuni doni in segno di gratitudine per gli anni di episcopato vissuti insieme. Presenti anche il sindaco di Assisi Valter Stoppini e il sindaco di Sigillo Giampiero Fugnanesi.