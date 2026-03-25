A Gualdo Tadino nasce lo Sportello Donna Antiviolenza. Sabato l’inaugurazione

Sabato 28 marzo verrà inaugurato ufficialmente a Gualdo Tadino lo Sportello Donna Antiviolenza, con taglio del nastro previsto alle ore 15.30, presso la sede territoriale a Cerqueto (locale ex farmacia comunale, in Via Aldo Moro), e a seguire alle ore 16, presso la Mediateca del Museo dell’Emigrazione in Via Soprammuro, una tavola rotonda dedicata dove verrà spiegata l’importanza di questo nuovo servizio.

L’apertura di questo nuovo spazio rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di sensibilizzazione, prevenzione, educazione di ogni fragilità sociale per le donne intrapreso dalla città, configurandosi come un luogo protetto e qualificato di ascolto, informazione, accoglienza, orientamento e sostegno per tutte le donne del territorio vittime di violenza.

“L’iniziativa è il risultato di un lavoro corale e di una chiara volontà politica dell’amministrazione comunale, che ha saputo intercettare i bisogni del territorio traducendoli in un servizio operativo di altissima valenza sociale“, evidenza in una nota il Comune di Gualdo Tadino.

All’inaugurazione saranno presenti cariche istituzionali ed esperti del settore, con i saluti iniziali affidati a Massimiliano Presciutti, sindaco di Gualdo Tadino e presidente della Provincia di Perugia, e a Sarah Bistocchi, presidente dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria.

Al dibattito, moderato dalla giornalista Elisabetta Scassellati, interverranno Maurita Lombardi, presidente dell’Associazione Libera…Mente Donna, e Chiara Petrocchi, referente del Centro Antiviolenza “Maria Eda (Edes) Panfili” di Gubbio, insieme all’assessore comunale al welfare Gabriele Bazzucchi.

“L’apertura dello sportello non è un traguardo isolato, ma il frutto del costante lavoro svolto dal Comune di Gualdo Tadino su questa importante tematica, che ha operato con determinazione per garantire una risposta strutturata alla violenza di genere, rafforzando la rete di collaborazione con le realtà associative del comprensorio e le istituzioni comprensoriali“, evidenzia l’amministrazione comunale.

Durante l’iniziativa verrà consegnata anche la donazione raccolta al pranzo di solidarietà promosso dal Comune di Gualdo Tadino insieme al Tavolo contro la povertà e le fragilità sociali lo scorso 8 marzo.

Per l’assessore comunale Gabriele Bazzucchi “l’apertura di questo sportello è un atto di responsabilità che la nostra Amministrazione ha voluto fortemente per non lasciare sola nessuna donna; confermiamo il nostro massimo impegno su questi temi, con un’attenzione che resterà altissima e costante affinché questo luogo diventi un punto di riferimento vitale e un simbolo di una comunità che rifiuta ogni forma di sopraffazione, poiché investire nel welfare e nella tutela della persona rimane per noi una priorità assoluta. Un ringraziamento all’ufficio politiche sociali del comune di Gualdo Tadino, all’associazione “Libera…Mente Donna” e a tutte le persone e agli enti che hanno lavorato per questo importante risultato”.

“L’inaugurazione dello Sportello Donna Antiviolenza – conclude il sindaco Presciutti – rappresenta per il Comune di Gualdo Tadino un impegno concreto e strategico nella tutela dei diritti delle donne e nella prevenzione di ogni forma di violenza di genere.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa è possibile scrivere a [email protected] o contattare il numero 3791198297.

Lo Sportello Donna di Gualdo Tadino, in via sperimentale per il primo anno, sarà operativo il mercoledì dalle 9.30 alle 12.30.