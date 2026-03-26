Consiglio comunale a Gualdo Tadino, in discussione il via libera al progetto di videosorveglianza

Il Consiglio Comunale di Gualdo Tadino si riunisce oggi pomeriggio, giovedì 26 marzo, alle 18 in sala consiliare in sessione straordinaria.

Tra i punti più rilevanti dell’ordine del giorno la ratifica della delibera che approva il progetto esecutivo per l’ampliamento del sistema di videosorveglianza e lettura targhe nei comuni di Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Sigillo e Costacciaro, finanziato lo scorso novembre dal Ministero dell’Interno.

Il progetto, finanziato in larga parte dal Ministero dell’Interno, ha un valore complessivo di circa 247mila euro ed era risultato tredicesimo in Italia su 1.632 domande presentate. Il sistema prevede l’installazione di 27 nuovi siti tra varchi di lettura targhe e postazioni di videosorveglianza distribuiti su tutti e quattro i territori comunali.

A Gualdo Tadino saranno installate dieci telecamere intelligenti in grado di leggere le targhe, riconoscere marca e modello del veicolo e verificare in tempo reale assicurazione e revisione, con notifiche immediate a Polizia Locale e Carabinieri.

Il consiglio dovrà ratificare anche altre delibere di giunta: l’intervento di relamping (sostituire le lampade tradizionali con quelle a LED) e sostituzione degli infissi al Palazzo Comunale, i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento della climatizzazione presso lo Sportello del Lavoro ARPAL con un finanziamento PNRR di 25mila euro, e l’applicazione degli istituti economici del CCNL Funzioni Locali 2022-2024. All’esame del consiglio anche la rinegoziazione dei prestiti con la Cassa Depositi e Prestiti e il rinnovo dell’adesione alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia.

La parte politica della seduta si annuncia altrettanto densa. I gruppi consiliari di opposizione porteranno due interrogazioni: una sullo stato strutturale e le condizioni di fruibilità della Palazzina Rosa, sede dei servizi socio-sanitari del Distretto Alto Chiascio e della guardia medica (Rifare Gualdo e Gualdo); l’altra sulla numerazione civica (Rifare Gualdo e Forza Italia).

Rifare Gualdo ha presentato anche una mozione sull’attuazione e il rafforzamento del Progetto di Vita per le persone con disabilità nel comune.

La maggioranza ha invece depositato un ordine del giorno sulla revisione della disciplina sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari.